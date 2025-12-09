Петропавловске-Камчатский засыпало снегом
Мощный снежный циклон парализовал движение в Петропавловске-Камчатском
На Камчатку обрушился мощный циклон, полностью парализовавший движение в Петропавловске-Камчатском с утра, сообщает Shot.
Город засыпает снегом, коммунальная техника не успевает справляться с уборкой, что привело к образованию масштабных пробок.
Ситуация осложняется тем, что многие автобусы общественного транспорта застревают в снежных заносах. Для перевозки пассажиров на линии вышли вахтовые автомобили, однако значительная часть горожан вынуждена добираться до работы пешком.
Глава Петропавловска-Камчатского обратился к руководителям местных организаций с просьбой перевести сотрудников на удаленный режим работы, признав, что ситуация остается сложной.
