Петербуржца, подозреваемого в насилии над 7-летней дочкой, задержали

В Северной столице правоохранительные органы задержали жителя Красногвардейского района, подозреваемого в совершении насилия над своей семилетней дочерью и создании и распространении фото- и видеоматериалов порнографического характера с участием ребенка, сообщает Инфо24 со ссылкой на СУ СКР по Санкт-Петербургу.

В ведомстве отметили, что следственный отдел по Красногвардейскому району возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) и п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов).

Задержание подозреваемого произошло в четверг, 27 февраля. Следствие полагает, что он совершал действия сексуального характера в отношении своей дочери, родившейся в 2017 году. В ходе обыска у задержанного были обнаружены порнографические материалы с участием ребенка. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга узнала, что обвиняемый работает юристом. Мужчину заключили под стражу до 18 апреля 2025 года. Ведется дальнейшее расследование.

«Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу действующему адвокату <…>. Процесс проходил в закрытом режиме», — уточняется в сообщении.

Пресс-служба судебной системы города подчеркнула, что обвиняемый отрицает свою вину. В ходе судебного заседания он утверждал, что не мог совершить подобное преступление, так как, по его словам, проживает отдельно от дочери. Наличие фотографий обнаженного ребенка он объяснил тем, что такие фотографии в детстве есть у всех, добавив, что у него не было злого умысла. Мужчина просил суд не отправлять его в СИЗО, ограничившись домашним арестом.