Петербурженка погибла в своей квартире после того, как продала ее мошенникам

60-летняя жительница Санкт-Петербурга по указу мошенников продала квартиру и перевела им деньги. Женщина погибла в жилье во время визита новой собственницы, сообщает «Фонтанка.ру» .

Более двух недель назад с жительницей Кировского района Санкт-Петербурга связались мошенники. Они обманули ее, заставив продать квартиру и перевести деньги на указанный счет. Осознав, что она стала жертвой мошенников, петербурженка обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

Накануне днем в квартире, которую продала женщина, заметили задымление. Прибывшие пожарные потушили огонь и обнаружили труп петербурженки.

Вскрылось, что 26 сентября к женщине приходила новая собственница квартиры. Однако экс-хозяйка жилья не пожелала выходить и предоставлять ей недвижимость. Спустя время и появилось задымление.

Ранее пенсионерка в Москве лишилась квартиры и 32 млн рублей по вине мошенников. Ей звонили из якобы правоохранительных органов, угрожали и запугивали тем, что ее деньги под угрозой.