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Петербургский школьник потратил миллион бабушки на игру и убил себя

В Санкт-Петербурге на Большой Пороховской улице было обнаружено тело 13-летнего школьника. Как выяснилось, юный геймер списал почти миллион рублей с карты своей бабушки, потратив эти деньги на внутриигровые покупки, сообщает Бриф24 .

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», родные подростка собирались провести с ним строгую беседу. Однако, когда они пришли домой, мальчик уже погиб. Перед смертью он написал прощальное письмо.

Источники утверждают, что ребенок воспитывался в благополучной обстановке.

Ранее в Шушарах трехлетний ребенок опрокинул на себя сковороду с кипящим маслом.