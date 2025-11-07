Первое административное дело о поиске экстремистских материалов дошло до суда

Первое в России административное дело о поиске экстремистских материалов дошло до мирового суда в Каменске-Уральском в Свердловской области. Его завели в отношении 20-летнего мужчины, работающего медбратом, рассказал « Интерфаксу » адвокат Сергей Барсуков.

Суд не стал выписывать штраф. Дело вернули на доработку в правоохранительные органы.

Барсуков допустил, что информацию о том, какие материалы искал молодой человек, силовикам предоставил один из местных операторов сотовой связи.

По словам адвоката, производство по статье 13.53 КоАП («Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен») в России проводится в первый раз. Штраф за это выписывают в размере от трех до пяти тыс. рублей.

