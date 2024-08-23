Персонал авиабазы НАТО в Германии отправили домой из-за возможной угрозы

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Авиабаза НАТО Гайленкирхен в ФРГ объявила о потенциальной опасности, пишет РИА Новости .

«Мы повысили уровень безопасности на авиабазе НАТО Гайленкирхен, основываясь на разведданных о потенциальной угрозе», — указано в сообщении управления воздушного контроля и предупреждения НАТО AWACS.

Вспомогательный персонал военного объекта отправили по домам, сообщатся в публикации агентства.

Ранее в Германии раскритиковали решение немецкого канцлера Олафа Шольца о размещении американских ракет на территории страны.