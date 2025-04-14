Перепутал педали: 67-летнего француза на выходе из туалета сбил 77-летний житель

Во Франции водитель перепутал педали и сбил 67-летнего мужчину на стоянке

Во Франции 67-летнего местного жителя сбил автомобиль в зоне отдыха на автодороге А7, сообщает Infox со ссылкой на La Provence.

Отмечается, что 13 апреля рядом с магистралью мужчина на специальной оборудованной площадке для водителей вышел в туалет. После выхода из кабинки мужчина направился к своему автомобилю.

Ему навстречу поехал другой автомобиль на огромной скорости, после чего случился наезд. Известно, что за рулем другой машины был 77-летний водитель, случайно перепутавший педали, выезжая с парковки.

Спасатели оперативно прибыли на место и пытались оказать помощь пострадавшему, но усилия оказались напрасными. Виновника аварии обнаружили в шоковом состоянии. Сообщается, что его отправили в полицейский участок города Оранж и задержали.