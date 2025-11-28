Переломы, гематомы, ожоги: ребят забирают из нижегородского детсада с травмами

В одном из детских садов Нижегородской области зафиксированы случаи получения воспитанниками травм различной степени тяжести, включая переломы пальцев, гематомы и ожоги. Обеспокоенные родители, подозревая одну из воспитательниц в насилии, направили коллективное письмо главе районной администрации с требованием разобраться в ситуации и принять необходимые меры, сообщает RT .

«Воспитатель агрессивно и грубо ведет себя с воспитанниками, оказывает физическое воздействие, причиняет боль детям», — следует из обращения.

Приводится также случай, имевший место около 3 лет назад. Тогда, по словам очевидца, воспитательница во время прогулки схватила ребенка за руку и волочила его по земле. Ребенок лежал, а педагог отчитывала его в грубой форме.

Со слов матери одного из воспитанников, даже ее коллеги, находящиеся в декретном отпуске, отказываются отдавать своих детей в группу к этой воспитательнице.

Под обращением поставили свои подписи около 40 человек. Родители подчеркивают, что не стремятся к уголовному преследованию воспитательницы, а лишь настаивают на ее отстранении от занимаемой должности.

