Переломанный зацепер 3 дня пролежал в овраге в Клину после падения и выжил

Под Клином спасли жизнь зацеперу, 3 дня лежавшему у болота после падения

Под подмосковным Клином спасли жизнь подростку-зацеперу. Он упал с «Ласточки» и три дня лежал в овраге, сообщает RT .

Приятели, которые находились на поезде вместе с восьмиклассником, считали его погибшим. Они договорились, что не будут никому рассказывать об инциденте.

Офицер запаса Александр заметил публикацию в одной из социальных сетей о том, что подросток исчез. Бывший военный связался с неким Ахметом. Тот рассказал подробности. По предварительной версии, это был один из приятелей пострадавшего.

Искать восьмиклассника Александр пошел вместе с приятелем. Им удалось рассчитать возможное место падения с учетом скорости «Ласточки».

Через семь часов мужчинам удалось обнаружить школьника. У него было большое количество переломов. Парня окружали борщевик и болотистая местность. Александр услышал, как парень стонет.

«Я ничего не понял сначала. Подумал, что какой-то звереныш. И опять такой голос: „Мама“. Я туда побежал», — отметил офицер запаса.

Молодой человек был одет в трусы и майку. Он сильно замерз, имел большое количество переломов. Доктора отметили, что во время сильного переохлаждения тело, чтобы сберечь тепло, провоцирует ощущения перегрева. В связи с этим человеку хочется раздеться.

Александр одел подростка в куртку, обмотал его ноги кофтой и мешал уснуть до прибытия правоохранителей и скорой помощи. Парня отправили в реанимацию. Он в тяжелом состоянии.

