Переломанные лапы, ожоги: бездомных котов в Домодедове жестоко калечат

сегодня в 19:29

Подростков заподозрили в жестоких нападениях на бездомных кошек в Домодедове

Неизвестные устраивают жестокие нападения на бездомных кошек в микрорайоне Северный в подмосковном Домодедове. Местные жители уверены, что в них замешана банда подростков, сообщает MSK1 .

Поймать возможных правонарушителей пока не смогли.

Нападения совершались в микрорайоне Северный рядом с магазином, где прохожие кормят бездомных кошек. Правоохранители отмечают, что рядом с ним нет камеры.

Сначала неизвестные напали на рыжего кота Лучано. Ветеринары на протяжении 10 дней пытались его спасти, однако питомец погиб.

У второго кота были почти такие же ожоги. Наибольший урон получили лапы. Одну даже пришлось ампутировать. Питомец в плохом состоянии здоровья.

На опубликованных фото оба кота находятся в ужасном состоянии. У них несчастный взгляд, ужасные раны. Все тело перемотано.

