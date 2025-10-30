Переломанные лапы, ожоги: бездомных котов в Домодедове жестоко калечат
Неизвестные устраивают жестокие нападения на бездомных кошек в микрорайоне Северный в подмосковном Домодедове. Местные жители уверены, что в них замешана банда подростков, сообщает MSK1.
Поймать возможных правонарушителей пока не смогли.
Нападения совершались в микрорайоне Северный рядом с магазином, где прохожие кормят бездомных кошек. Правоохранители отмечают, что рядом с ним нет камеры.
Сначала неизвестные напали на рыжего кота Лучано. Ветеринары на протяжении 10 дней пытались его спасти, однако питомец погиб.
У второго кота были почти такие же ожоги. Наибольший урон получили лапы. Одну даже пришлось ампутировать. Питомец в плохом состоянии здоровья.
На опубликованных фото оба кота находятся в ужасном состоянии. У них несчастный взгляд, ужасные раны. Все тело перемотано.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.