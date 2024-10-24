Перекрыты все выезды: в Краснодаре ищут опасного преступника

Полицейские в Краснодаре перекрыли все выезды из города для поимки преступника

Сотрудники полиции перекрыли все выезды из Краснодара с целью поймать злоумышленника, который ночью 24 октября жестоко избил сотрудника при исполнении, забрал его табельное оружие и сбежал, пишет Baza .

По предварительным данным, двое полицейских ночью приехали на вызов к многоквартирному дому на улице Лузана. Там у них произошел конфликт с двумя мужчинами, когда стражи порядка попытались задержать граждан, те начали убегать.

Сержант Рамазан Б. успешно поймал 32-летнего Артура Б., а вот его коллеге Инверу М. не повезло, 33-летний Марат А. жестоко избил стража порядка, отобрал его табельное оружие и сбежал. Полицейского доставили в больницу, где у него диагностировали перелом носа, сотрясение мозга и множественные ушибы.

Из-за того, что полиция перекрыла все выезды из города, Краснодар утонул в пробках. Злоумышленника пока не нашли.