Перекрыты все выезды: в Краснодаре ищут опасного преступника
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Сотрудники полиции перекрыли все выезды из Краснодара с целью поймать злоумышленника, который ночью 24 октября жестоко избил сотрудника при исполнении, забрал его табельное оружие и сбежал, пишет Baza.
По предварительным данным, двое полицейских ночью приехали на вызов к многоквартирному дому на улице Лузана. Там у них произошел конфликт с двумя мужчинами, когда стражи порядка попытались задержать граждан, те начали убегать.
Сержант Рамазан Б. успешно поймал 32-летнего Артура Б., а вот его коллеге Инверу М. не повезло, 33-летний Марат А. жестоко избил стража порядка, отобрал его табельное оружие и сбежал. Полицейского доставили в больницу, где у него диагностировали перелом носа, сотрясение мозга и множественные ушибы.
Из-за того, что полиция перекрыла все выезды из города, Краснодар утонул в пробках. Злоумышленника пока не нашли.