Перегрев генератора: почему вспыхнул летевший на Пхукет самолет с россиянами

Двигатель Boeing 777-200 авиакомпании Red Wings, который выполнял рейс Москва — Пхукет, мог загореться из-за перегрева генератора. Такие предварительные выводы сделали эксперты, сообщает Mash .

Самолет подал сигнал бедствия (код 7700) и начал сжигать топливо в небе над Подмосковьем. Он вылетел из Домодедова с задержкой в 21:19 вместо запланированных 20:55.

Экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета после возгорания одного из двигателей. Пассажиров напугал дым, а пламя не успело сильно разгореться. Самолет удалось посадить.

На борту находились 412 человек, все пассажиры и экипаж в безопасности. Около 300 человек разместили в гостиницах, им предоставили питание. Остальные вернулись домой или к родственникам. Билеты не сдавали, вылет запланирован на вечер 4 декабря.

Московская транспортная прокуратура контролирует ситуацию. Этот Boeing летает с 1997 года, находится в лизинге у компании Red Wings. За последние 5 дней он совершил несколько вылетов из Москвы и Екатеринбурга на Пхукет.

