Передозировка наркотиками? Молодая красотка из «Дома-2» найдена мертвой
В Нижнем Новгороде нашли труп 24-летней звезды «Дома-2» Малининой
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Полина Малинина найдена мертвой в квартире в Нижнем Новгороде. Предварительная причина смерти — передозировка наркотиками, сообщает Mash.
Малинина перестала выходить на связь еще три дня назад. Издание не уточняет, были ли на теле девушки следы насильственной смерти.
Прочие подробности гибели 24-летней Малининой не сообщаются.
В последние годы молодая участница телестройки работала главой нижегородского филиала модельного агентства MaryWay, который ранее имел проблемы из-за мошенничества. Владелицу сети Марию Бабкину ранее арестовали в Москве по делу об обмане людей, у которых выманивали деньги, обещая им съемки в кино.