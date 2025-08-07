Передозировка наркотиками? Молодая красотка из «Дома-2» найдена мертвой

Малинина перестала выходить на связь еще три дня назад. Издание не уточняет, были ли на теле девушки следы насильственной смерти.

Прочие подробности гибели 24-летней Малининой не сообщаются.

В последние годы молодая участница телестройки работала главой нижегородского филиала модельного агентства MaryWay, который ранее имел проблемы из-за мошенничества. Владелицу сети Марию Бабкину ранее арестовали в Москве по делу об обмане людей, у которых выманивали деньги, обещая им съемки в кино.