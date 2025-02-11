Пенсионерка «умерла», но через 40 минут «воскресла» на собственных похоронах

Необычный случай произошел в Таиланде: пожилая женщина пришла в себя на своих похоронах, сообщает сайт MK.Ru со ссылкой на издание The Thaiger.

Как уточняет источник, она очнулась спустя 40 минут после предполагаемой смерти. Инцидент произошел 5 февраля в провинции Бурирам.

Родственники обнаружили пенсионерку дома, она не подавала видимых признаков жизни. Убедившись, что помочь ей не удастся, они вызвали экстренные службы для официального подтверждения смерти и подготовки тела к транспортировке в храм.

Спустя 40 минут женщина пришла в сознание и села в постели, что шокировало ее близких, пришедших к ней для подготовки к прощанию. Она рассказала, что в тот момент, когда она находилась без сознания, к ней явился монах.

Семья женщины считает, что она вернулась благодаря своей хорошей карме. В честь этого события они пригласили монаха, который провел необходимые ритуалы в их доме.