Пенсионерка отдала лжецелительнице 450 тыс руб за «обряд от всех болезней»

В Нижегородской области рецидивистка предстанет перед судом за то, что украла сбережения у пожилой жительницы Кстова, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

83-летняя женщина обратилась в полицию после того, как днем на улице к ней подошла незнакомка, пообещавшая вылечить все ее болезни, и предложила провести обряд дома. Доверчивая пенсионерка впустила незнакомку к себе. Та начала проводить ритуал, однако для его продолжения потребовала деньги. Пожилая женщина отдала ей все свои сбережения (450 тысяч рублей). После этого злоумышленница сказала, что деньги завернуты в халат и спрятаны под матрасом, а сама переложила их в свою сумку.

Чтобы хозяйка квартиры не сразу обнаружила пропажу, мошенница под предлогом выбросить полотенце, где до этого хранились деньги пенсионерки, выманила ее на улицу. После этого она скрылась.

Полицейские оперативно задержали лжецелительницу. В ходе допроса выяснилось, что задержанная ранее неоднократно привлекалась к ответственности за имущественные преступления.

Обманщица призналась в содеянном и пояснила, что совершила кражу из-за финансовых проблем. Украденные деньги она потратила на собственные нужды.

Расследование уголовного дела завершено, и материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до шести лет тюремного заключения.