Пенсионерка из Нижнего Новгорода передала мошенникам 500 тысяч рублей

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области рассказали, что местная пенсионерка отдала полмиллиона рублей мошенникам, сообщает pravda-nn.ru .

76-летней нижегородке в течение пяти дней постоянно поступали телефонные звонки на городской телефон. Звонившие представлялись правоохранительными органами и убеждали женщину провести экспертизу ее денег.

Пенсионерка поверила мошенникам. Она сложила все свои сбережения в размере 500 тыс. рублей в картонную коробку и отправилась на улицу. Около своего дома на улице Политбойцов она передала коробку с деньгами незнакомцу.

Ранее координатор центра безопасного интернета Урван Парфентьев сообщил, что накануне Международного женского дня мошенники активизируются и придумывают новые схемы обмана.