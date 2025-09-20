Пенсионерка из Москвы купила часы за 27 млн руб и передала их мошенникам

Мошенники обманули 84-летнюю пенсионерку из Москвы, которая по их заданию купила часы за 27 млн рублей, а затем передала устройство курьеру, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Все началось в феврале этого года, когда женщине позвонили якобы из телефонной компании и предложили заменить код городского телефона. Пенсионерка назвала звонившим свои паспортные данные. После этого женщине начали звонить якобы сотрудники правоохранительных органов.

В течение полугода ни «разводили» москвичку, запугивая и убеждая, что от ее имени осуществляются переводы денежных средств. Мошенники пообещали женщине сохранить ее сбережения, а также не давали ей общаться с родственниками. Дело дошло до того, что пенсионерка записала телефон одного из аферистов как номер внука и заявляла, что всегда с ним на связи.

Мошенники убедили женщину купить брендовые часы за 27 млн рублей якобы в подарок дочери. Они заявили, что только таким образом москвичке удастся сохранить свои сбережения. Женщина последовала их совету, а затем передала часы курьеру.

Женщина поняла, что ее обманули, только спустя время. Расследование дела находится на контроле в Зюзинской межрайонной прокуратуре.

