Пенсионера в Одинцове убили с одного удара из-за парковки

Baza: пенсионера в Одинцове убили с одного удара в ссоре из-за парковки

В подмосковном Одинцове пенсионер с сыном подрались с мужчиной из-за спора о месте на парковке. В ходе конфликта пожилому человеку нанесли удар в голову, отчего тот упал и скончался, сообщает Baza .

Смертельная драка произошла еще 15 октября на парковке у дома по улице Чистякова. Мужчина повздорил с водителем и его 61-летним отцом из-за того, что автомобилист часто перекрывает чужие машины. Последний ответил недовольному мужчине, что перекрывает исключительно авто отца.

После словесной перепалки молодые мужчины начали драться. За сына вступился его 61-летний отец, который вскоре получил удар в голову. Пенсионер ударился затылком об асфальт, а его сын вывел оппонента из драки с помощью перцового баллончика.

По итогу пожилой горожанин умер, не приходя в сознание. По словам родных погибшего, побивший пенсионера мужчина занимается боевыми искусствами.

На мужчину, после удара от которого погиб пенсионер, возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье об умышленном причинении тяжелого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.