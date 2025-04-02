Пенсионер в Москве лишился 58 млн рублей из-за телефонных мошенников

Столичный пенсионер лишился более 58 млн рублей, попав в руки телефонных мошенников. Они заявили пожилому москвичу, что в доме будут менять элетросчетчики, и попросили его продиктовать код из СМС, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Мужчина послушался, после чего ему поступил следующий звонок — якобы от сотрудника «Госуслуг». Тот спросил, переводил ли пенсионер 800 тыс. рублей. После отрицательного ответа звонивший переключил москвича на «представителя банка». Он заявил, что деньги были сняты и рассказал, что на имя пенсионера оформлен кредит на 19 млн рублей. Для возврата средств мужчине следовало написать заявление, а после из поступления на счета — срочно обналичить и передать инкассатору.

Несколько дней подряд пенсионер обналичивал 20 млн рублей со счетов в нескольких банках. Деньги он передал «инкассаторам», использовавшим кодовое слово, — все, как говорили звонившие. Затем москвич по указанию «правоохранителя» снял и передал мошенникам еще свыше 21 млн рублей.

На следующий день мошенники убедили мужчину «сдать» все имеющиеся наличные — это еще 32 тыс. долларов и 28 тыс. евро. Потом аферисты добрались до его автомобиля: якобы у Toyota Land Cruiser появился второй собственник. Чтобы исправить документы и сохранить транспортное средство, его надо было фиктивно продать. По указанию звонивших пенсионер продал свой автомобиль за 4,5 млн рублей, полученные от сделки деньги он также обналичил и передал «инкассатору».

В результате общая сумма причиненного мошенниками ущерба превысила 58,7 млн рублей.

Москвичам напоминают, что сотрудники государственных и правоохранительных органов никогда не просят граждан снимать деньги со счетов, переводить их на «безопасные счета», продавать автомобили, квартиры или иное имущество, а также передавать средства третьим лицам.