Пенсионер попытался поджечь военкомат в Петербурге из-за мошенников
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В Санкт-Петербурге обманутый мошенниками пенсионер кинул бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата, но возгорания не было, сообщает Baza.
Мужчина с желтым пакетом подошел к военкомату на проспекте Сизова. Он бросил зажженный «коктейль Молотова» ко входу в здание, но смесь не разгорелась.
Пожилой человек некоторое время раздумывал, бросить ли зажженную бутылку снова, но решил уйти с места происшествия.
Неудавшегося поджигателя задержали. Предварительно, на преступление его толкнули мошенники, которые украли сбережения пенсионера.