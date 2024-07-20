Пенсионер попытался поджечь военкомат в Петербурге из-за мошенников

сегодня в 12:24

В Санкт-Петербурге обманутый мошенниками пенсионер кинул бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата, но возгорания не было, сообщает Baza .

Мужчина с желтым пакетом подошел к военкомату на проспекте Сизова. Он бросил зажженный «коктейль Молотова» ко входу в здание, но смесь не разгорелась.

Пожилой человек некоторое время раздумывал, бросить ли зажженную бутылку снова, но решил уйти с места происшествия.

Неудавшегося поджигателя задержали. Предварительно, на преступление его толкнули мошенники, которые украли сбережения пенсионера.