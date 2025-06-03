Пенсионер пообещал взорвать правительство, если ему не дадут горячую воду

В Санкт-Петербурге 65-летний мужчина позвонил в полицию и пообещал устроить взрыв в городском правительстве, если в его квартире не включат горячую воду. Пенсионер задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила «Фонтанка» .

Мужчина проживает на проспекте Юрия Гагарина. Накануне, 2 июня, он позвонил в дежурную часть полицейского главка и сказал, что взорвет Смольный, если ему не дадут горячую воду.

Правоохранители отнеслись к угрозе серьезно и отправились к пенсионеру. Мужчину навестил оперативник уголовного розыска, который и задержал угрожавшего. В отношении пожилого петербуржца составили протокол о мелком хулиганстве, он помещен в камеру.

После угроз пенсионера правоохранители также осмотрели петербургское правительство. Взрывных устройств в Смольном не обнаружено.