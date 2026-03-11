сегодня в 17:34

Пенсионер переехал на машине пожилую сотрудницу «Жилсервиса» в Нижнем Новгороде

71-летний мужчина сбил и переехал пожилую работницу компании «Жилсервис № 18» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал « Инцидент Нижний Новгород ».

Ситуация произошла утром 10 марта. 67-летняя женщина убирала контейнерную площадку для мусора.

Затем ее бампером задела едущая назад машина. Ей управлял 71-летний пенсионер.

После удара женщина оказалась под автомобилем. Но пенсионер не стал останавливаться и переехал ее. Пострадавшую госпитализировали.

