Пенсионер переехал на машине пожилую сотрудницу «Жилсервиса» в Нижнем Новгороде
71-летний мужчина сбил и переехал пожилую работницу компании «Жилсервис № 18» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Нижний Новгород».
Ситуация произошла утром 10 марта. 67-летняя женщина убирала контейнерную площадку для мусора.
Затем ее бампером задела едущая назад машина. Ей управлял 71-летний пенсионер.
После удара женщина оказалась под автомобилем. Но пенсионер не стал останавливаться и переехал ее. Пострадавшую госпитализировали.
