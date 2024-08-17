Пенсионер, над которым издевались бойцы ВСУ под Суджей, был беженцем из Макеевки

Стало известно, что пенсионер, над которым издевались бойцы ВСУ в Судже Курской области, был беженцем из Макеевки, который покинул Донецкую Народную Республику в 2014 году из-за обстрелов киевского режима, сообщает Telegram-канал SHOT .

Пропавший в Судже 73-летний Александр Григорьев, над которым издевались бойцы ВСУ, пародируя немецкий акцент, в прошлом был шахтером. Он всю жизнь проработал на донецком направлении, а решение о переезде принял в 2014 году, когда ВСУ начали обстреливать регион.

Григорьев вместе с семьей переехал в село Гоголевка Суджанского района Курской области, где жил с дочерью и ее мужем. Супруга мужчины скончалась за два года до вынужденного переезда.

По словам сельчан, беженец из Макеевки был добрым и хорошим человеком, они надеются, что пенсионера найдут живым.

Ранее в Сети распространилось видео, на кадрах которого двое бойцов ВСУ издевались над пенсионером. Один из них надел каску СС и кричал пожилому мужчине с немецким акцентом: «Эй, русский Иван! Иди пей водка». Позднее у становили личность украинца в каске, им оказался 38-летний Василий Данилюк из Городенка Ивано-Франковской области.