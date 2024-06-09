Педагога задержали в Карелии за сексуальное насилие над восьмилетней девочкой
Преподавателя английского языка арестовали в Карелии за насилие сексуального характера над несовершеннолетней школьницей, сообщает Mash.
Педагог приставал к 8-летней ученице в помещении школы иностранных языков Study Space в Сортавале. Дома девочка рассказала о странном поведении учителя. Родители сразу же отправились в полицию и рассказали о произошедшем с их дочерью.
Педагога задержали, его отправили в СИЗО.
На 40-летнего гражданина Армении возбудили дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».