Педагога задержали в Карелии за сексуальное насилие над восьмилетней девочкой

Педагог приставал к 8-летней ученице в помещении школы иностранных языков Study Space в Сортавале. Дома девочка рассказала о странном поведении учителя. Родители сразу же отправились в полицию и рассказали о произошедшем с их дочерью.

Педагога задержали, его отправили в СИЗО.

На 40-летнего гражданина Армении возбудили дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».