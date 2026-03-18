Пасынок музыканта Стаса Намина признал вину по делу о двойном убийстве

Тела тещи музыканта и его 30-летнего сына с множественными ножевыми ранениями обнаружили в их доме в подмосковной деревне Крюково в ночь на 19 октября 2023 года. Пасынок Намина признался в убийстве бабушки и брата. В тот же день ему предъявили обвинение.

Источник рассказал, что мужчина повздорил с родственниками из-за продажи дома. В ходе конфликта он убил свою бабушку, после чего позвонил 30-летнему брату и рассказал о случившемся. Когда тот приехал, то Роман расправился и с ним. После содеянного он позвонил в полицию и сознался в преступлении.

После убийства музыкант называл пасынка отморозком и признавался, что много лет не общался с ним из-за образа его жизни.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.