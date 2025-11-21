Пассажиры рейса Шарджа — Москва провели ночь в аэропорту без еды и воды

Пассажиры лайнера Air Arabia G9956, который должен был выполнить рейс Шарджа — Москва, провели ночь в аэропорту без еды и воды, сообщает «Осторожно, новости» .

Самолет по расписанию должен был вылететь в 17:55 20 ноября, но рейс отменили. Пассажиры ждали новостей в зале вылета аэропорта, но информации им не предоставили.

Также пассажиров отмененного рейса должны были разместить на ночь в отеле, предоставить им воду и горячую еду. Но люди ничего не получили. Также люди пытались пройти к стойкам информации, но их туда не пустили сотрудники.

Ранее самолет из Южно-Сахалинска во Владивостоке задержали на срок более суток.

