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Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево

Пассажирский самолет с неисправностью готовится к посадке в столичном аэропорту «Шереметьево», передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Самолет выполняет рейс из Хабаровска. Как выяснилось, экипаж сообщил о задымлении в салоне и запросил поддержку при посадке в Москве.

По данным «Базы», сигнал сработал на борту Airbus A350 «Аэрофлота», летящего в Москву из Хабаровска.

Ранее аэропорт Волгограда временно задерживал авиарейсы из-за атаки БПЛА на регион.