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Пассажирский Airbus A350 с задымлением успешно приземлился в Шереметьево

Пассажирский самолет, на борту которого произошло задымление, сел в столичном аэропорту «Шереметьево», передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Airbus A350 компании «Аэрофлот» следовал из Хабаровска в Москву. На борту сработал датчик пожарной безопасности.

Командир экипажа самолета RA-73156 сообщил о случившемся наземным службам и запросил помощь при посадке в столичном аэропорту.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.