Пасечник сообщил новости о деле об убийствах луганских политиков

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Найдены исполнители терактов против депутатов в ЛНР

Найдены исполнители терактов против депутатов в ЛНР, совершенных осенью 2023 года, сообщил глава республики Леонид Пасечник агентству РИА Новости .

Осенью 2023 года боевики подорвали легковые автомобили депутатов Михаила Филипоненко и Олега Попова. Республиканские парламентарии погибли.

«Виновные найдены… тех, которые все это исполняли, насколько мне проходили доклады, нашли», — заявил Пасечник.

Глава республики не стал раскрывать подробности произошедшего, ссылаясь на тайну следствия.

Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума.