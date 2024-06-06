Пасечник сообщил новости о деле об убийствах луганских политиков
Найдены исполнители терактов против депутатов в ЛНР
Найдены исполнители терактов против депутатов в ЛНР, совершенных осенью 2023 года, сообщил глава республики Леонид Пасечник агентству РИА Новости.
Осенью 2023 года боевики подорвали легковые автомобили депутатов Михаила Филипоненко и Олега Попова. Республиканские парламентарии погибли.
«Виновные найдены… тех, которые все это исполняли, насколько мне проходили доклады, нашли», — заявил Пасечник.
Глава республики не стал раскрывать подробности произошедшего, ссылаясь на тайну следствия.
Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума.