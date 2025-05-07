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Парень сбил пенсионерку насмерть на байке в Белореченске под Краснодаром

16-летний парень сделал «козла» на питбайке и насмерть сбил пенсионерку на улице Ленина в Белореченске в Краснодарском крае. Наезд был совершен на большой скорости, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Подросток начал двигаться очень быстро, после чего сделал трюк — «козла». Затем он потерял управление питбайком и даже не стал тормозить перед пешеходным переходом.

Под колеса к подростку угодила 65-летняя женщина. Она по правилам переходила дорогу. Женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Правоохранители выяснили, что у парня нет прав на управление питбайком.

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