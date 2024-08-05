Пара набросилась на мужчину и избила его в московском метро

В столичном метро мужчина и женщина избили гражданина, а затем отобрали у него дорогой телефон и сломали, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Конфликт между двумя мужчинами произошел еще в вагоне электропоезда. После того, как один из них вышел на станции, второй вместе со своей спутницей догнал его на лестнице и начал избивать.

Женщина также присоединилась к нанесению телесных повреждений. Она стала бить мужчину своей сумкой, в которой находилась емкость с алкоголем.

В результате гражданину были нанесены множественные удары. Кроме того, женщина отобрала у пострадавшего телефон за 100 тыс. рублей, который выпал во время драки у него из кармана. Ее спутник разбил гаджет.

Пострадавшему понадобилась помощь врачей. Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление обстоятельств инцидента.