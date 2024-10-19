сегодня в 18:40

Пакет с человеческими останками нашли на берегу реки в Москве

На северо-западе российской столицы в черном пакете на берегу реки нашли человеческие останки, обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщила прокуратура Москвы .

Судя по опубликованному кадру, пакет с человеческими останками находился на берегу и частично омывался водой. Из-за этого пакет сверху покрылся тиной.

Какие именно части тела нашли в Москве, а также кому они могли принадлежать, не уточняется.

Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре. Какое-либо решение будет принято позднее.