Отца-военного обвинили в насилии: 2 девочки выпали из окна в Волгограде

2 девочки выпали из окна, а отца-военного одной из них обвинили в насилии

Жуткая трагедия произошла в Волгограде. Пай-девочка и ее подруга выпали из окна и разбились. Через три месяца после похорон в смертях подростков обвинили отца-военного школьницы. Утверждается, что мужчина домогался несовершеннолетнюю дочь, сообщает V1.RU .

Против отца выступили дочери его гражданской жены. Она сама защищает мужчину и уверяет, что дочери с самого начала невзлюбили его и девочку-школьницу Вику (имя изменено). Родственники узнали о смерти детей, когда следователь пригласил их на опознание. Отец-военный не сразу понял, что ребенок погиб. Он думал, что Вику задержали за что-то плохое, но, когда увидел тело, впал в истерику.

Первая версия гибели — несчастный случай. Девочки могли делать селфи и сорваться с балкона. Бабушка и дедушка считают, что школьниц мог кто-то толкнуть. Также они предполагают, что девочки могли хвастаться акробатическими трюками и сорваться.

Все же спустя три месяца в СИЗО попал отец Вики. Его обвинили сразу по двум серьезным статьям: насильственные действия сексуального характера и доведение до суицида. Его задержали прямо в воинской части. Обвинителями оказались падчерицы, которым 14 и 21 год. При этом многие родственники, в том числе родная мать девочек, заявляют об их неблагополучии и о ненависти, которую они испытывали к мужчине.

