Отца убитой в США украинки не выпустили на ее похороны из-за призывного возраста

Украинец Станислав Заруцкий не смог покинуть страну, чтобы проститься с убитой в США дочерью Ириной Заруцкой. Мужчину не выпустили из страны из-за того, что он является гражданином призывного возраста, сообщает URA.RU со ссылкой на Daily Mail.

Предварительно известно, что мужчина хотел покинуть Украину, чтобы приехать в Северную Каролину и проститься с 23-летней дочерью, с которой жестоко расправился темнокожий 34-летний бездомный в одном из вагонов метро. Однако мужчине запретили покидать страну, несмотря на личный траур.

Ирина Заруцкая погибла 6 сентября 2025 года, когда вошла в вагон метро и села на свободное место. За спиной девушки сидел темнокожий мужчина с дредами, который в какой-то момент встал над украинкой, достал складной нож и несколько раз ударил им в шею девушки. Потерпевшая скончалась от полученных ран на месте. Момент убийства попал на камеры наблюдения.

Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что ознакомился с материалами дела об убийстве украинской беженки, которая жила в США с августа 2022 года вместе с семьей. Отец девушки тогда остался на территории Украины. Президент США пообещал разобраться в случившемся.

