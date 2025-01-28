Отморозок из Забайкалья нокаутировал незнакомую девочку и радостно ушел

В Забайкалье мужчина на ходу нокаутировал незнакомую девочку и пошел дальше

В забайкальском Краснокаменске 26-летний мужчина шел по улице и внезапно ударил 14-летнюю девочку. Несовершеннолетняя рухнула на месте, а нападавший даже не остановился и продолжил путь, сообщает «112» .

Злоумышленник ударил школьницу прямо в лицо. Внезапный удар в голову уронил несовершеннолетнюю на землю и выбил из рук ее мобильник. Она потеряла сознание.

После нападения на девочку прохожий продолжил идти как ни в чем не бывало.

«Неадекват нокаутировал юную девочку в Забайкалье. Просто так», — написало издание.

Избитая девочка получила перелом носа и сотрясение мозга.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.