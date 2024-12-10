Открытое горение потушили на Коптевском рынке в Москве
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Пожарным удалось потушить открытое горение на столичном Коптевском рынке. Сейчас проводятся работы по окончательной ликвидации возгорания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
В результате пожара никто не пострадал.
Ранее на Коптевском рынке начался пожар. Распространение огня началось с торгового павильона.
Площадь пожара достигла 400 квадратных метров. Горели павильоны, оборудование и складируемый материал.
Ранее прокуратура Москвы опубликовала фото и видео пожара на рынке. На снимках можно увидеть охваченный огнем павильон.