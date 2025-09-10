Открытое горение ликвидировано на складе в Дмитровском округе

Пожарные сумели ликвидировать открытый огонь на складе в подмосковном поселке Некрасовский на площади 12 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Открытое горение было ликвидировано около 18:45 по московскому времени. Площадь составила 12 тыс. кв. м. Ранее пожар смогли локализовать.

Возгорание складского помещения в поселке Некрасовский произошло 10 сентября около 12:00. В результате пожара, который разросся до 15 тыс. «квадратов», часть здания обрушилась. Данных о пострадавших не поступало.

Рядом со складом, где произошло загорание, расположена конюшня. В поселке должен был пройти чемпионат России по конной выездке, однако из-за происшествия его отменили.

