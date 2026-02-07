Открылись шокирующие подробности нападения с ножом на студентов медвуза в Уфе

Фото - © А. А. Пирагис / Фотобанк Лори

На общежитие медвуза в Уфе могли напасть два человека

На общежитие медицинского вуза в Уфе в Республике Башкортостан с ножом могли напасть два человека, а не один. Одного из мужчин задержали раньше, а второго позднее, рассказала « 112 » студентка.

Другой мужчина некоторое время, предположительно, удерживал заложника в спортзале корпуса. Информацию проверяют.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом зашел в общежитие медицинского университета в Уфе. Он ранил шестерых студентов и, предположительно, полицейского, после чего был задержан.

Оказался ранен, в том числе несовершеннолетний. Двое студентов находятся в тяжелом состоянии, остальные в среднем.

