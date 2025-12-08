«Открыла ему сама»: вскрылись жуткие детали убийства матери и сына в Котельниках

Подозреваемого в убийстве матери и сына в Котельниках нашли по «дороге» крови

В подмосковных Котельниках произошло жестокое двойное убийство: мужчина расправился со своей 34-летней соседкой и ее шестилетним сыном на почве давнего бытового конфликта. По словам соседей, подозреваемого задержали по кровавым следам, которые вели прямо к его двери. Предположительно, он нанес жертвам более 20 ударов молотком, сообщает Газета.ru .

В управлении СК России по Московской области подтверждали, что в одном из жилых домов на улице Сосновая убили женщину и ее малолетнего ребенка. По данным СМИ, причиной разногласий стал шум — соседу не нравилось, что мальчик громко топал за стеной. Конфликт длился около года.

Как рассказал один из соседей жертв, тело 34-летней Алины и ее шестилетнего сына обнаружили в их квартире.

«Следов взлома двери не было, скорее всего, она открыла ему сама», — предположил жилец дома.

По словам соседей, убийца нанес Алине около 20 ударов молотком и три удара ее сыну. Подозреваемого — соседа снизу Евгения — удалось оперативно вычислить благодаря криминалистам.

«Подозреваемого нашли по следам крови, они вели в его квартиру. Еще в крови были придверный коврик, тазик и кроссовки. Выявили с помощью ультрафиолета», — уточнил собеседник журналистов.

Жильцы дома также рассказали, что погибшая Алина неоднократно жаловалась в общедомовом чате на неадекватное поведение соседа, который стучал по батареям, включал звук стука молотка и оставлял записки с угрозами в почтовом ящике. Она даже просила бывшего мужа поговорить с ним.

По словам очевидцев, при задержании подозреваемый был спокоен и говорил, что «никого не убивал».

«Жильцы все в шоке, конечно. Не думали, что из-за подобных разногласий может произойти трагедия», — добавил один из соседей погибших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Задержанному уже предъявлено обвинение. Расследование находится на контроле у подмосковной прокуратуры.

