Отец убитого байкера Ковалева: его маме делали пересадку печени из-за стресса

На суде по факту убийства в Москве байкера Кирилла Ковалева, пытавшегося образумить хама-автовладельца Шахина Аббасова, дал показания отец жертвы, сообщает «МК: срочные новости» .

17 апреля 2024 года Шахин и Шохрат Аббасовы убили Кирилла Ковалева из-за бытового конфликта и затем скрывались от силовиков с помощью родственников.

Отец убитого рассказал, что мама байкера на фоне стресса сильно заболела. Женщине сделали трансплантацию печени и присвоили статус инвалида первой группы. Поэтому, кроме компенсаций затрат на похороны сына и морального вреда, Ковалев через адвоката попросил у суда взыскать с обвиняемых средства на передвижение для пациентки и лекарства.

В частности, мужчина потребовал от обвиняемых 1 млн 750 тыс. рублей за захоронение, 204 тыс. рублей — за транспортные расходы и медикаменты и по 50 млн рублей каждому родителю, как компенсацию морального вреда.

Всего по данному делу проходят 6 человек — обвиняемый в убийстве Шахин Аббасов и его родственники.