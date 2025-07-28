Отец и брат блогера-миллионника Subo возместили налоговой 9 млн руб ущерба

Блогер Subo (Субхан Мамедов), его отец и брат стали фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Родственники молодого человека уже начали возмещать причиненный ущерб, тогда как сам он объявлен в розыск, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью .

По данным следствия, семья уклонялась от уплаты налогов на протяжении двух лет. Всего они не заплатили ФНС около 50 млн рублей.

В дальнейшем родственники приобрели элитный автомобиль на деньги, приобретенные преступным путем. Машина стоила 10 млн рублей.

В связи с неуплатой налогов у блогера и его родных образовалась задолженность в размере 20 млн рублей. Сейчас отец и брат Мамедова выплатили ФНС уже 9 млн рублей в качестве возмещения ущерба.

Самому блогеру предъявлять обвинение пришлось заочно. Он находится в розыске.

Отца и брата Subo задержали в середине июля. Им уже избрали меру пресечения. Брат блогера находится пол домашним арестом, отец выпущен под подписку о невыезде.