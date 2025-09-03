Отель в Анапе, где дети отравились хлором, начал выплачивать деньги пострадавшим

Туристы, отравившиеся хлором во время отдыха в отеле в Анапе, начали получать компенсации. Представители гостиницы лично приезжают к пострадавшим и обсуждают сумму выплат, сообщает SHOT .

На данный момент семья из Краснодара получила 52 тыс. рублей за проживание. Также выплат ждут еще 4 семьи.

Между тем пострадавшие дети были выписаны из больницы. Они будут получать амбулаторное лечение. Однако, по словам родителей, малыши все еще не пришли в себя — их состояние остается плохим.

Так, у двухлетней малышки из Славянска-на-Кубани, которая попала в реанимацию после отравления хлором, остается сильный кашель и насморк, сильно болят глаза. У других детей такие же симптомы.

Ранее туристы, отдыхавшие в отеле в Анапе, пожаловались на странный запах в бассейне, похожий на аммиак. У всех, кто купался в этой воде, появились признаки отравления. В числе пострадавших — семеро детей.