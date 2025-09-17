Отдал все накопления на пенсию: мошенник развел Олега Газманова

Певец Олег Газманов лишился средств, откладываемых в течение всей жизни на пенсию. Он отдал эти деньги подозреваемому в мошенничестве, сообщает РИА Новости .

Юрист семьи Газманова Роман Кузьмин рассказал о ситуации. По его словам, певец и его супруга шесть лет назад выдали займ Геворку Саркисяну. Отмечается, что это были деньги, которые Газманов в течение жизни откладывал на пенсию.

В 2020 году исполнитель потребовал вернуть эти средства. Однако Саркисян заявил, что у него их нет. Предприниматель сказал, что инвестировал их. Кузьмин еще раз отметил, что эти деньги выдавались Саркисяну в качестве займа.

Затем предприниматель придумывал разные отговорки, чтобы не возвращать долг. Сначала он ссылался на пандемию, затем на СВО, из-за которого он якобы не может перевести деньги из США.

Газмановы поняли, что Саркисян их обманул. Они обратились в СК.

Кузьмин отметил, что Саркисян начал входить в круг семьи Газманова еще в 2016 году. Он втерся в доверие к певцу, стараясь зарекомендовать себя с положительной стороны, а затем получил от артиста деньги, воспользовавшись его хорошим отношением.

Ранее Саркисяна задержали по подозрению в мошенничестве. В деле предпринимателя несколько эпизодов, в том числе они касаются семьи Газманова и его друзей.