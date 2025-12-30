«Отбросило на несколько метров»: учитель из РФ толкнул тайца под колеса пикапа

Российский учитель на мопеде случайно убил тайца и откупился за 3,3 млн рублей

Преподаватель из РФ из-за неосторожности убил местного жителя, когда отдыхал в тайском Канчанабури. Он толкнул мопед человека на встречное движение, где его на большой скорости снес пикап, сообщает Mash .

Инцидент сняли камеры видеонаблюдения. Денис и Людмила обогнали притормозивший мопед, случайно задели его, упали, после чего транспортное средство вылетело на встречную полосу. Затем его сбил пикап. Скутерист скончался сразу.

Полиция Таиланда посчитала, что это убийство по неосторожности с отягчающими обстоятельствами. Дело в том, что Денис ездил без водительского удостоверения. Его могли посадить в тюрьму на 10 лет.

При этом убежать из страны путешественники не могли. Они оставили заграничные паспорта в качестве залога за мопед.

Но тайские полицейские намекнули Денису и Людмиле, что они могут откупиться. За убитого предложили заплатить 600 тыс. бат, за ремонт мопеда 50 тыс., а также 700 тыс. штрафа за езду без водительских прав. Вся сумма составляет 3,3 млн рублей. Россияне пошли на сделку.

На опубликованной записи мужчина на мопеде медленно едет рядом с обочиной. Денис и Людмила быстро движутся по направлению к нему и врезаются в бок. Скутериста выносит на встречную полосу движения.

По дороге несется пикап. Он въехал в скутериста, его отбросило на несколько метров.

