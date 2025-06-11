Отбойное течение на Пхукете чуть не убило российскую туристку

Россиянка в критическом состоянии после попадания в отбойное течение на Пхукете

Россиянка попала в отбойное течение на острове Пхукет, она сейчас находится в критическом состоянии, сообщает SHOT .

Отбойное течение — сильный поток воды, уносящий все в открытое море. Оно зарождается около берега внезапно и в любом месте.

ЧП произошло на пляже Банг-Тао. Россиянку накрыло волнами и стало уносить все дальше от берега. Женщина интенсивно гребла против течения, но в итоге истратила все силы. Когда спасатели достали пострадавшую из воды, то она уже не дышала. Ее привезли в местную больницу. За жизнь туристки борются медики.

За несколько последних дней на пляжах острова произошли еще два подобных несчастных случая: утонули туристка из Албании и один мужчина.