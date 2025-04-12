Осужденный в ОАЭ россиянин вернулся на Самару, чтобы убить жену

Осуждённый в Объединенных Арабских Эмиратах 45-летний россиянин вышел на свободу и вернулся в родную Самару, чтобы убить свою супругу. По словам мужчины, так ему приказали «голоса в голове», сообщает SHOT .

Павел с женой и дочерью отправился в Шарджу на новогодние праздники. Однако он взял с собой не только семью, но и галлюцинации с воображаемыми персонажами. Во время отпуска мужчина проявлял агрессию и патологическую ревность к супруге.

В день отъезда Павел отказался покидать отель и устроил конфликт с персоналом, а затем напал на полицейских. Его усмирили электрошокером и поместили в тюрьму на шесть месяцев.

Однако спустя пару месяцев Павел был освобожден по амнистии к Рамадану. Он собирался домой, но перед вылетом сообщил жене о намерении убить ее, ссылаясь на «голоса в голове». Супруга обратилась в полицию, которой рассказала о домашнем арсенале оружия супруга.

В Самаре Павла встретили сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время мужчина проходит лечение в диспансере.