Основатель клиники «Остеофэмели» найден мертвым в своем офисе в Москве

В офисе на 3-й улице Ямского поля в столице нашли тело основателя клиники «Остеофэмели», остеопата Михаила К., сообщает «МК: срочные новости» .

45-летнего доктора обнаружили в коридоре без сознания, но спасти его не смогли. Пока непонятно, что именно произошло с мужчиной.

Других подробностей происшествия нет.

На сайте клиники отмечено, что у остеопата 23 года практики. Он сертифицированный член Российской остеопатической ассоциации (РОСА), проходил много различных курсов по профессии.

