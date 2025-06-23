Основатель антинаркотического движения скончался от травм

В Ростове-на-Дону трагически погиб Станислав Горяинов — основатель и руководитель общественной организации «Ростов без наркотиков», сообщает aif.ru.

По информации издания, смерть наступила в результате тяжелых травм, полученных при нападении неизвестных лиц вечером 21 июня.

Горяинов вышел из дома для разговора с неизвестными, после чего вернулся с признаками жестокого избиения и скончался ночью.

Траурная церемония прощания с общественным деятелем состоится 26 июня на Северном кладбище.

Основанная в 2007 году организация «Ростов без наркотиков» занималась уникальной практикой реабилитации — бывшие зависимые помогали тем, кто только начинал борьбу с пагубной привычкой. Деятельность Горяинова и его единомышленников спасла сотни жизней, а его гибель стала ударом для всего антинаркотического сообщества региона.