Ошпарила ребенка и изувечила кота: москвичка пожаловалась на неадекватную няню

Москвичка пожаловалась, что няня пролила кипяток на ребенка и сломала хвост коту

40-летняя няня Мария (все имена изменены), предположительно, нанесла увечья коту и обожгла кипятком ребенка, пока родители отсутствовали дома. Инцидент произошел в Москве, сообщает Baza .

Жительница столицы Наталья, мать двухлетнего мальчика Николая, рассказала, что инцидент произошел, когда она ушла на урок в автошколе. Через 30 минут няня позвонила и пожаловалась на то, что вся квартира залита кровью.

Наталья приехала домой. Там она увидела, что Николай плачет, а рядом с ним кот с переломанным хвостом и выбитым клыком.

Выяснилось, что няня, предположительно, облила ребенка кипятком во время купания. Мальчик начал кричать. Кот пришел на громкий звук и мешался под ногами.

Тогда Мария откинула питомца, сломав палец. Животное сильно ушиблось, у него был перелом хвоста. Также питомец лишился клыка.

Наталья рассказала, что после инцидента няня начала угрожать. Она говорила, что добьется усыпления кота.

Женщину сразу уволили. Семья морально восстанавливается после инцидента.

Мама ребенка отметила, что больше не будет нанимать нянь. На опубликованном видео запечатлен залитый каплями крови пол.

