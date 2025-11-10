«Оседлать сзади»: малазийский блогер домогался российской модели в Куала-Лумпуре

Малайзийский блогер пытался совратить российскую модель во время стрима. Тиктокер заявил 26-летней россиянке, что хотел бы «оседлать ее сзади», сообщает SHOT .

Модель Алиса Касимова обедала в кафе «Букит Бинтанг» в Куала-Лумпуре, когда к ней подошел местный тиктокер Hazren Rich. Парень заявил, что Алиса его возбуждает, и обращал внимание на то, что она не носит лифчик. Девушка попросила блогера оставить ее в покое, но тиктокер ответил, что хотел бы «оседлать сзади» россиянку.

Алиса вызвала сотрудников полиции. Hazren Rich оперативно прервал стрим и скрылся в неизвестном направлении. Кроме того, блогер удалил свой аккаунт.

Касимова требует от блогера возмещение морального ущерба. В настоящее время правоохранительные органы разбираются в случившемся.

